В нижегородском регионе появилось мобильное приложение, которое помогает привести в порядок военные меомриалы

– Мобильное приложение «Активисты Памяти» позволяет наладить взаимосвязь между сотрудниками муниципалитетов и активными гражданами, кому не безразлично наше историческое наследие.Технология прямой связи с жителямипозволяет очень быстро получать информацию с мест о реальном состоянии мемориалов и привести все в порядок. Без помощи населения решить эту задачу будет сложно,

– Необходимо провести инвентаризацию состояния захоронений, памятников и обелисков воинам Великой Отечественной войны и приступить к их восстановлению и благоустройству территорий. Нужно оперативно и своевременно отработать эту важную тему, включить как можно больше людей в работу. Решить эти задачи нам поможет новое мобильное приложение «Активисты Памяти»,