В нижегородском регионе появилось мобильное приложение, которое помогает привести в порядок военные меомриалы
Приложение «Активисты Памяти» в преддверии юбилея Великой Победы создал победитель конкурса «Лидеры России» Владимир Туровцев.
О новой платформе, которая помогает оценить состояние посвященных памяти Войны мемориалов, сегодня рассказали главам муниципальных образований Нижегородской области.
Приложение «Активисты Памяти» работает по тому же принципу, что и приложение «Экологический инспектор», которое уже хорошо знакомо не только жителям нижегородского региона, но и за его пределами: его взяли на вооружение более 600 экологических волонтеров из 30 регионов страны.
Либо представитель муниципалитета, либо любой из местных активистов отправляет в приложение согнал о том, что тот или иной военный мемориал нуждается в том, чтобы его состояние проверили и привели в порядок.
На место приезжает группа волонтеров, которые запечатлевают состояние мемориала на фото и выкладывают его на платформу. После того, как мемориал приведут в порядок, информацию о его новом состоянии, о качестве выполненных работ и фото его обновленного вида также появляется в приложении.
Разработал «Активистов Памяти» автор «Экологического инспектора» Владимир Туровцев, который победил на конкурсе «Лидеры России», проходившем в масштабах всей страны. Он и рассказал муниципальным чиновника, как работает новое приложение и как его лучше использовать:
– Мобильное приложение «Активисты Памяти» позволяет наладить взаимосвязь между сотрудниками муниципалитетов и активными гражданами, кому не безразлично наше историческое наследие.Технология прямой связи с жителямипозволяет очень быстро получать информацию с мест о реальном состоянии мемориалов и привести все в порядок. Без помощи населения решить эту задачу будет сложно,
– сказал разработчик.
Глава нижегородского региона призвал муниципалов включаться в процесс подготовки празднования Дня Победы, который в будущем году будет юбилейным, активнее. Новая платформа, по мнению Глеба Никитина, может в этом помочь:
– Необходимо провести инвентаризацию состояния захоронений, памятников и обелисков воинам Великой Отечественной войны и приступить к их восстановлению и благоустройству территорий. Нужно оперативно и своевременно отработать эту важную тему, включить как можно больше людей в работу. Решить эти задачи нам поможет новое мобильное приложение «Активисты Памяти»,
– подытожил Глеб Никитин.
Напомним, ранее МедикФорум рассказал, что более 600 экологических волонтеров из 30 регионов страны взяли на вооружение приложение нижегородского разработчика.
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