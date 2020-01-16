Права обманутого ростовского медика взялся защищать Конституционный Суд РФ

Права обманутого ростовского медика взялся защищать Конституционный Суд РФ

Женщину незаконно лишили субсидии на строительство жилья.

Жительница Ростовской области Марина Алисова была вынуждена обратиться в Конституционный Суд РФ после того, как ее лишили соцвыплаты на строительство жилья. Орган государственной власти потребовал пересмотреть ее дело.

Марина Алисова работает в сельской больнице. В рамках федеральной программы Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» ей предоставили выплату на строительство жилья. Обязательным условием участия было оформление жилого помещения в собственность в срок не более полутора лет с момента получения денег.

Однако дончанка пополнила ряды обманутых дольщиков,  дом в срок не сдали. Минсельхоз совместно с администрацией района в ситуацию вникать не стали и потребовали вернуть выплату. Райсуд чиновников поддержал. Однако Марина Алисова обратилась с жалобой в Конституционный Суд.

Заявительница посчитала, что действия чиновников нарушают Конституцию РФ — основание, по которому деньги потребовали назад, отсутствует в федеральном законодательстве.


Конституционный Суд встал на защиту Марины Алисовой. Инстанция напомнила чиновникам, что цель таких форм соцподдержки — создание комфортных условий проживания на селе и замедление депопуляции. Поэтому чиновники должны предвидеть последствия своих действий, особенно если речь идет о добросовестных гражданах. А суды не должны подходить к разрешению таких споров формально.

«Не может производиться взыскание денежных средств с гражданина, если он проявил заботливость, осмотрительность и предпринял все зависящие от него меры для реализации целевой выплаты и регистрации права собственности на приобретенное жилье в срок. При этом совершение контрагентом гражданина - продавцом жилого помещения или строительным подрядчиком - противоправных действий не может само по себе предопределять вывод о недобросовестности получателя выплаты», - прокомментировали конфликт в пресс-службе КС РФ.

По решению Конституционного Суда дело подлежит пересмотру.
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