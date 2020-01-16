Права обманутого ростовского медика взялся защищать Конституционный Суд РФ

Женщину незаконно лишили субсидии на строительство жилья.Жительница Ростовской области Марина Алисова была вынуждена обратиться в Конституционный Суд РФ после того, как ее лишили соцвыплаты на строительство жилья. Орган государственной власти потребовал пересмотреть ее дело.Марина Алисова работает в сельской больнице. В рамках федеральной программы Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» ей предоставили выплату на строительство жилья. Обязательным условием участия было оформление жилого помещения в собственность в срок не более полутора лет с момента получения денег.Однако дончанка пополнила ряды обманутых дольщиков, дом в срок не сдали. Минсельхоз совместно с администрацией района в ситуацию вникать не стали и потребовали вернуть выплату. Райсуд чиновников поддержал. Однако Марина Алисова обратилась с жалобой в Конституционный Суд.Заявительница посчитала, что действия чиновников нарушают Конституцию РФ — основание, по которому деньги потребовали назад, отсутствует в федеральном законодательстве.Конституционный Суд встал на защиту Марины Алисовой. Инстанция напомнила чиновникам, что цель таких форм соцподдержки — создание комфортных условий проживания на селе и замедление депопуляции. Поэтому чиновники должны предвидеть последствия своих действий, особенно если речь идет о добросовестных гражданах. А суды не должны подходить к разрешению таких споров формально.«Не может производиться взыскание денежных средств с гражданина, если он проявил заботливость, осмотрительность и предпринял все зависящие от него меры для реализации целевой выплаты и регистрации права собственности на приобретенное жилье в срок. При этом совершение контрагентом гражданина - продавцом жилого помещения или строительным подрядчиком - противоправных действий не может само по себе предопределять вывод о недобросовестности получателя выплаты», - прокомментировали конфликт в пресс-службе КС РФ.По решению Конституционного Суда дело подлежит пересмотру.