Вместо участков для строительства жилья многодетные в нижегородском регионе смогут получать деньги
Многие многодетные семьи региона отказываются от полагающихся им участков для строительства жилья. Теперь вместо них можно будет взять денежную выплату.
Земельные участки под индивидуальное жилье многодетные семьи Нижегородской области смогли получать с 1 января 2019 года. По поручению губернатора, их передавали многодетным семьям непосредственно в собственность, без того, чтобы они были обязаны заключать договор аренды.
Однако не все из нижегородских многодетных семей могли или хотели этим правом воспользоваться.
Теперь в нижегородском регионе подготовили проект закона о жилищном сертификате для многодетных. Отказавшись от участка для индивидуального жилищного строительства, такие семьи теперь не будут оставаться ни с чем: они смогут получить сумму деньгами, которые можно будет расходовать целевым образом.
Губернатор области Глеб Никитин отметил, что многодетные семьи неоднократно обращались к нему с просьбой заметить участок выплатой. в скором времени это можно будет сделать с помощью жилищного сертификата.
Это важное предложение. Люди рассказывают о том, что получив участок, не могут даже приступить к строительству. Мы подготовили законопроект о введении в нашем регионе жилищного сертификата для многодетных семей. Деньги можно будет вложить в приобретение дома или квартиры, использовать для погашения действующего ипотечного кредита, внесения в качестве первоначального взноса для получения ипотеки,
– заявил нижегородский губернатор.
Теперь у многодетной семьи появится выбор между земельным участком для постройки дома и жилищным сертификатом, который гарантирует денежную выплату для того, чтобы улучшить жилищные условия.
– По нашим расчетам, данной мерой поддержки смогут воспользоваться в регионе не менее 17,5 тысяч многодетных семей. Обращаюсь к своим коллегам и даю поручение: внести законопроект на ближайшую сессию Законодательного собрания. Уважаемые депутаты, прошу вас поддержать эту инициативу, чтобы закон вступил в силу уже в начале 2020 год»,
– обратился Глеб Никитин к депутатскому корпусу регионального парламента.
Напомним, ранее МедикФорум рассказывал, что нижегородские законодатели вручат подарки ребятам из многодетных и малообеспеченных семей.
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