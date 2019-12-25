Вместо участков для строительства жилья многодетные в нижегородском регионе смогут получать деньги

Это важное предложение. Люди рассказывают о том, что получив участок, не могут даже приступить к строительству. Мы подготовили законопроект о введении в нашем регионе жилищного сертификата для многодетных семей. Деньги можно будет вложить в приобретение дома или квартиры, использовать для погашения действующего ипотечного кредита, внесения в качестве первоначального взноса для получения ипотеки,

– По нашим расчетам, данной мерой поддержки смогут воспользоваться в регионе не менее 17,5 тысяч многодетных семей. Обращаюсь к своим коллегам и даю поручение: внести законопроект на ближайшую сессию Законодательного собрания. Уважаемые депутаты, прошу вас поддержать эту инициативу, чтобы закон вступил в силу уже в начале 2020 год»,