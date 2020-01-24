В Ростовской области бизнесмены «погорели» на краже туалетной бумаги
На ростовчан пожаловалась компания из Татарстана.
Необычным делом пришлось заниматься Арбитражному суду Ростовской области. Оно касалось спора вокруг дизайна упаковки туалетной бумаги.
Изначально в УФАС по Ростовской области обратилось ЗАО «НП НЧ КБК им. С. П. Титова» из Татарстана. Компания пожаловалась на то, что дизайн производимой ею туалетной бумаги скопирован предприятием из Чалтыря ООО «Бумажная фабрика», которое также выпускает туалетную бумагу. Причём продаёт её и за пределами Ростовской области.
Антимонопольное ведомство, внимательно рассмотрев упаковку туалетной бумаги, увидело явные признаки плагиата и привлекло компанию из Чалтыря, расположенного вблизи донской столицы, к ответственности.
«Очевидное стилистическое сходство упаковок ведёт к перераспределению спроса в пользу ООО «Бумажная фабрика» и вредит здоровой конкуренции между производителями. В связи с этим Ростовское УФАС России вынесло решение о нарушении антимонопольного законодательства и выдало компании предписание о прекращении продажи туалетной бумаги в такой упаковке», — поясняют в пресс-службе ведомства.
Однако «Бумажная фабрика» не согласилась с вынесенным решением и пошла в суд, требуя отменить постановление УФАС. Решение было вынесено на днях, и оказалось оно всё равно в пользу предприятия из Татарстана. Выводы антимонопольного ведомства о том, что предприятие из Чалтыря просто скопировало чужую упаковку для своего товара, признано законным и обоснованным.
Кстати немецкое издание Suddeutsche Zeitung опубликовало статью, в которой жителей Германии призывают вообще отказаться от использования туалетной бумаги. Такой отказ поспособствует спасению окружающей среды, - в частности, он может снизить активность вырубки деревьев.
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