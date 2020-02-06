В Ростове-на-Дону привлекли к ответственности водителя автобуса, который не пропустил автомобиль реанимации с ребенком

Спецавтомобиль двигался с проблесковыми маячками и сиреной.Ростовские автовладельцы сами стали инициаторами наказания для водителя автобуса, грубо нарушившего правила дорожного движения. 4 февраля они зафиксировали на видео, как водитель автобуса маршрута №34А на перекрестке проспекта Стачки и улицы Тружеников при повороте налево не пропустил машину скорой помощи. Реанимобиль двигался с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом. В машине врачи боролись за жизнь ребенка.После появления видео в социальных сетях, на него отреагировали сотрудники правоохранительных органов. Водитель автобуса привлечен к административной ответственности по статье «Непредоставление преимущества в движении маршрутному транспортному средству или транспортному средству с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами».Согласно статье нарушителю предусмотрено наказание в виде наложения штрафа в размере от трех до пяти тысяч рублей или лишение права на управление транспортными средствами на срок от трех месяцев до одного года.Кстати, в прошлом году в России ужесточили наказание за непропуск скорой помощи из-за участившихся трагических случаев, когда по вине участников дорожного движения пациентов не успевали вовремя доставить в больницу. Ранее штраф за препятствование движению скорой составлял 500 рублей, а прав могли лишить на срок до трех месяцев.Сейчас, согласно закону, за любое воспрепятствование деятельности медперсонала, которое повлечет за собой тяжкий вред пациенту, предусмотрен тюремный срок. В зависимости от обстоятельств, нарушителя могут лишить свободы сроком до 2 лет или наказать штрафом размером до 80 тысяч рублей.В случае, когда по вине владельца авто, преградившего путь скорой помощи, скончается пациент, виновник отправится в колонию на 4 года.