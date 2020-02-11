Житель Краснодарского края получил полтора года за нападение на фельдшера скорой помощи
Бригада приехала к мужчине по вызову, чтобы оказать ему медицинскую помощь.
Суд в Новороссийске приговорил местного жителя к 1,5 годам колонии за нападение на фельдшера «скорой», который приехал оказать мужчине помощь из-за регулярного распития алкоголя, сообщает прокуратура Краснодарского края.
«В суде установлено, что Васюк в состоянии алкогольного опьянения в дневное время 10 февраля 2019 года находился в своей квартире, куда его матерью была вызвана бригада скорой помощи из-за регулярного пьянства последнего. Васюк от медицинской помощи отказался, стал вести себя агрессивно и ударил фельдшера бригады в лицо, причинив потерпевшему контузию головного мозга», — отмечает пресс-служба ведомства.
Уточняется, что мужчина осужден по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, которое совершил в отношении лица в связи с его служебной деятельностью. По данным ведомства, впоследствии дебошир раскаялся в содеянном.
«Назначено наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 6 месяцев, с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — информирует прокуратура. Кроме того, говорится в сообщении, суд частично удовлетворил иск потерпевшего о взыскании материального ущерба и морального вреда в размере 50 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.
Ранее МедикФорум сообщал, что авария с участием автомобиля «скорой помощи» произошла ночью 30 октября в челе Гайдук под курортным городом Новороссийск Краснодарского края.
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