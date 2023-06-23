Врач Захарова назвала ключевой признак диабета, который появляется ночью

«Необходимость сходить в туалет ночью считается нормальным явлением, но частое желание сходить в туалет может указывать на другую скрытую проблему. Высокий уровень глюкозы в крови может привести к тому, что организм будет выделять избыток глюкозы с мочой. В этом случае в моче появляется больше сахара, что имитирует выработку дополнительных объемов мочи», - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

«К ним относятся генетическая предрасположенность, а также логистические, социальные и финансовые барьеры в структурной системе страны, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода».

Одним из наиболее распространенных признаков является частое мочеиспускание, особенно между вечером и утром.Другие симптомы включают постоянную жажду, утомляемость, необъяснимую потерю веса, помутнение зрения, длительное заживление порезов и повторяющийся зуд половых органов или молочницу.В настоящее время диабет входит в первую десятку причин смерти. Высокий ИМТ (индекс массы тела) был определен как главный фактор риска, ответственный за более чем половину (52%) смертей и инвалидности, за которым следуют неправильное питание, экологические и профессиональные риски, курение, низкая физическая активность и употребление алкоголя.Несмотря на распространенное мнение, что диабет 2 типа связан только с ожирением, отсутствием физических упражнений и нездоровым питанием, его профилактика и контроль гораздо более сложны из-за множества сопутствующих факторов.Ранее МедикФорум писал об опасности фруктов для печени.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.