Врач Захарова назвала ключевой признак диабета, который появляется ночью

174 Фото: https://pixabay.com/photos/diabetes-blood-sugar-diabetic-1724617/
Врач Захарова назвала ключевой признак диабета, который появляется ночью


Симптомы диабета могут быть невероятно тонкими, а это означает, что многие могут жить с этим заболеванием, даже не осознавая этого. 


Одним из наиболее распространенных признаков является частое мочеиспускание, особенно между вечером и утром.

«Необходимость сходить в туалет ночью считается нормальным явлением, но частое желание сходить в туалет может указывать на другую скрытую проблему. Высокий уровень глюкозы в крови может привести к тому, что организм будет выделять избыток глюкозы с мочой. В этом случае в моче появляется больше сахара, что имитирует выработку дополнительных объемов мочи», - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.


Другие симптомы включают постоянную жажду, утомляемость, необъяснимую потерю веса, помутнение зрения, длительное заживление порезов и повторяющийся зуд половых органов или молочницу.

В настоящее время диабет входит в первую десятку причин смерти. Высокий ИМТ (индекс массы тела) был определен как главный фактор риска, ответственный за более чем половину (52%) смертей и инвалидности, за которым следуют неправильное питание, экологические и профессиональные риски, курение, низкая физическая активность и употребление алкоголя.

Несмотря на распространенное мнение, что диабет 2 типа связан только с ожирением, отсутствием физических упражнений и нездоровым питанием, его профилактика и контроль гораздо более сложны из-за множества сопутствующих факторов.



Агрессивный рак простаты: признак, который появляется ночью



«К ним относятся генетическая предрасположенность, а также логистические, социальные и финансовые барьеры в структурной системе страны, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода».



Симптомы диабета: 2 изменения во рту, которые могут быть признаком заболевания



Ранее МедикФорум писал об опасности фруктов для печени.



Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Читать MedikForum.ru в
Диабет: 2 симптома, сигнализирующие о высоком уровне сахара в крови, связанных с мочеиспусканием
Диабет 2 типа: ранний признак высокого уровня сахара, который вы замечаете только ночью
Первые признаки диабета: 5 неочевидных симптомов, на которые стоит обратить внимание
Теги : советы врачей, симптомы диабета, диабет второго типа
Эндокринолог Калинчев: больные диабетом зачастую усугубляют свое состояние
Гепатолог Савельев поделился пятью советами для сохранения здоровья печени
Кардиолог Варфоломеев рассказал что делать при солнечном ударе