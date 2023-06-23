Паразитолог Мельничук рассказал, как избавиться от паразитов с помощью доступных трав

зуд в заднем проходе;

сыпь;

постоянный насморк;

упорный кашель;

проблемы со стулом.

боли в мышцах;

повышение температуры;

озноб;

боли в животе, особенно в районе пупка;

метеоризм;

слабость;

быстрая утомляемость.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.