Паразитолог Мельничук рассказал, как избавиться от паразитов с помощью доступных трав
Паразитолог, терапевт Иван Мельничук рассказал, как очистить организм от паразитов. Для этого понадобятся обычные травы, которые можно купить в любой аптеке - кора дуба, кора крушины, гвоздика, полынь и пижма.
Травы нужно смешать в равных долях и хранить в банке с крышкой.
- Одну чайную ложку смеси трав и два бутончика гвоздики залить стаканом кипятка. Утром натощак за полчаса до завтрака выпить 100 мл настоя, то есть полстакана. Все это проделываем в течение 10 дней. Сладкое исключить, мясное и жирное ограничить. Желательно соблюдать на время лечения растительную диету, - рассказал специалист специально для «МедикФорума».
По его словам, смесь трав действует гораздо сильнее, чем каждая трава, взятая по отдельности. Перед тем, как принимать сбор, посоветуйтесь с врачом, у него есть противопоказания, предупредил Мельничук.
Гельминтоз - название болезней, вызванных глистами. Причиной заболевания является попадание гельминтов в человеческий организм. Личинки яиц паразитов находятся в почве, песке, выделяются с калом зараженных людей и животных.
- Если человек имеет крепкий иммунитет, сильный желудок и кишечник, то личинки паразитов у него просто не приживаются. Слабый организм не может противостоять гельминтам. Кроме того, сильный стресс может привести к резкому обострению болезни, - отметил врач.
Классические симптомы гельминтоза:
- зуд в заднем проходе;
- сыпь;
- постоянный насморк;
- упорный кашель;
- проблемы со стулом.
Неявные симптомы гельминтозов:
- боли в мышцах;
- повышение температуры;
- озноб;
- боли в животе, особенно в районе пупка;
- метеоризм;
- слабость;
- быстрая утомляемость.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
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