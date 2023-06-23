Паразитолог Мельничук рассказал, как избавиться от паразитов с помощью доступных трав

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банки

Паразитолог, терапевт Иван Мельничук рассказал, как очистить организм от паразитов. Для этого понадобятся обычные травы, которые можно купить в любой аптеке - кора дуба, кора крушины, гвоздика, полынь и пижма.

Травы нужно смешать в равных долях и хранить в банке с крышкой.

- Одну чайную ложку смеси трав и два бутончика гвоздики залить стаканом кипятка. Утром натощак за полчаса до завтрака выпить 100 мл настоя, то есть полстакана. Все это проделываем в течение 10 дней. Сладкое исключить, мясное и жирное ограничить. Желательно соблюдать на время лечения растительную диету, - рассказал специалист специально для «МедикФорума».

По его словам, смесь трав действует гораздо сильнее, чем каждая трава, взятая по отдельности. Перед тем, как принимать сбор, посоветуйтесь с врачом, у него есть противопоказания, предупредил Мельничук.

Гельминтоз - название болезней, вызванных глистами. Причиной заболевания является попадание гельминтов в человеческий организм. Личинки яиц паразитов находятся в почве, песке, выделяются с калом зараженных людей и животных. 

- Если человек имеет крепкий иммунитет, сильный желудок и кишечник, то личинки паразитов у него просто не приживаются. Слабый организм не может противостоять гельминтам. Кроме того, сильный стресс может привести к резкому обострению болезни, - отметил врач.

Классические симптомы гельминтоза:
  • зуд в заднем проходе;
  • сыпь;
  • постоянный насморк;
  • упорный кашель;
  • проблемы со стулом.

Неявные симптомы гельминтозов:
  • боли в мышцах;
  • повышение температуры;
  • озноб;
  • боли в животе, особенно в районе пупка;
  • метеоризм;
  • слабость;
  • быстрая утомляемость.

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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

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