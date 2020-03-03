Вице-президент США пообещал изготовить вакцину от коронавируса к лету
Вице-президент США Майкл Пенс в понедельник вечером рассказал журналистам, что вакцина от нового типа коронавируса может быть готова уже летом или в начале осени 2020 года. Политик утверждает, что крупнейшие фармацевтические компании уже начали работу над созданием вакцины. Их клинические испытания могут начаться примерно через шесть недель.
"Испытания по самой своей природе таковы, что, как нам объяснили эксперты, вакцина может еще не быть доступна до конца этого года или начала следующего. Однако лекарства, которые позволят улучшить состояние людей, которые были заражены коронавирусом, могут стать доступны буквально этим летом или в начале осени", - пояснил Пенс.
Вице-президент также сообщил, что американские фармацевтические компании создали консорциум для "совместной работы и обмена информацией с целью разработки лекарств и вакцин".
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