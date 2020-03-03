Вице-президент США пообещал изготовить вакцину от коронавируса к лету

"Испытания по самой своей природе таковы, что, как нам объяснили эксперты, вакцина может еще не быть доступна до конца этого года или начала следующего. Однако лекарства, которые позволят улучшить состояние людей, которые были заражены коронавирусом, могут стать доступны буквально этим летом или в начале осени", - пояснил Пенс.

Вице-президент также сообщил, что американские фармацевтические компании создали консорциум для "совместной работы и обмена информацией с целью разработки лекарств и вакцин".