Грядущее лето в России окрестили «малиновым»
Синоптики рассказали, каким будет летний сезон 2020 года в России и почему он «малиновый».
В беседе с журналистами специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что лето россиян ждет «идеальное». Это означает, что оно не будет ни слишком жарким, ни чересчур холодным. Кроме того, не предвидится засухи, хотя в первые два летних месяца будет небольшой недостаток влаги.
Тишковец напомнил, что дневная норма летней температуры в средней полосе - +20 +25 градусов. По предварительному прогнозу, будущим летом этот показатель все три месяца будет превышен на несколько градусов.
Что касается «малинового» цвета, то дело здесь в следующем. На карте прогноза, составленной метеорологами, малиновым цветом обозначена территория европейской России. Этот цвет означает, что температура на этой площади будет превышена на пару градусов.
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