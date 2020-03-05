Грядущее лето в России окрестили «малиновым»

Синоптики рассказали, каким будет летний сезон 2020 года в России и почему он «малиновый».В беседе с журналистами специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что лето россиян ждет «идеальное». Это означает, что оно не будет ни слишком жарким, ни чересчур холодным. Кроме того, не предвидится засухи, хотя в первые два летних месяца будет небольшой недостаток влаги.Что касается «малинового» цвета, то дело здесь в следующем. На карте прогноза, составленной метеорологами, малиновым цветом обозначена территория европейской России. Этот цвет означает, что температура на этой площади будет превышена на пару градусов.