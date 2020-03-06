Ученые назвали самые пугливые породы собак

Исследование принадлежит экспертам их Хельсинки. В рамках эксперимента финские ученые проанализировали более 250 собачьих пород, оценивая каждую из них по нескольким признакам, основные из которых – боязнь улицы, агрессия, реакция на резкие звуки и некоторые другие.Исследование проходило в форме анкетирования. Для анализа экспертам было представлено около 13 тысяч анкет, заполненных хозяевами четвероногих питомцев. В них они отвечали на вопросы, касающиеся поведения их питомца на улице.Что касается самых спокойных собак, то это ретриверы, бернская овчарка т стаффордширский бультерьер.