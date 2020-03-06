Ученые назвали самые пугливые породы собак

щенок

Исследование принадлежит экспертам их Хельсинки.  В рамках эксперимента финские ученые проанализировали более 250 собачьих пород, оценивая каждую из них по нескольким признакам, основные из которых – боязнь улицы, агрессия, реакция на резкие звуки и некоторые другие.

Исследование проходило в форме анкетирования. Для анализа экспертам было представлено около 13 тысяч анкет, заполненных хозяевами четвероногих питомцев. В них они отвечали на вопросы, касающиеся поведения их питомца на улице.

Благодаря эксперименту выяснилось, что самые агрессивные собаки во время прогулки – это представители породы шнауцер. Что касается самой пугливой породы, то ею оказалась лаготто-романьоло. Животные этой породы очень восприимчивы к уличному шуму и во время прогулки испытывают тревогу.

Что касается самых спокойных собак, то это ретриверы, бернская овчарка т стаффордширский бультерьер.
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