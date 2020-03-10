Мать больного ребенка подала в суд из-за невыдачи лекарств в Кузбассе

Мама 11-летней девочки с диагнозом спинальная мышечная атрофия (СМА) Анастасия Тимухина подала иск в суд на департамент охраны здоровья населения Кемеровской области, так как ее ребенку не выдали дорогостоящее лекарство «Спинраза». Региональные власти заявили, что препарат не входит в перечень льготных, запрос о финансировании они направили в Министерство здравоохранения России.





Иск от Тимухиной зарегистрирован 5 марта в Центральном районном суде Кемерово, материалы переданы судье. Ответчиком является департамент охраны здоровья населения Кемеровской области.





Подала иск в суд в интересах дочери по поводу того, что ей не выдают дорогостоящий препарат. У нас сначала был областной консилиум. Врачи написали, что рекомендуют провести телеконсилиум с федеральной клиникой. Там медики сказали, что рекомендуют «Спинразу». У нас есть официальный документ, – рассказала РИА Новости Тимухина.





Она отметила, что на основании рекомендации врачей федеральной клиники местные медики назначили препарат, после чего отправили ходатайство на обеспечение девочки дорогостоящим препаратом в департамент охраны здоровья населения области.

Региональные власти объяснили, что «Спинраза» не входит в число льготных препаратов, поэтому они направили запрос в Минздрав РФ по вопросу финансирования и обеспечения необходимым препаратом пациентов, страдающих спинальной мышечной атрофией, за счет средств федерального бюджета.

При данном заболевании у больных постепенно утрачиваются моторные функции, ребенок может перестать двигаться и даже дышать. Единственное лекарство для таких пациентов, зарегистрированное в России – «Спинраза». Препарат необходимо принимать в течение всей жизни раз в четыре месяца в качестве терапии. По словам Тимухиной, одна доза препарата в среднем стоит около 7 миллионов рублей.

Дочери Анастасии Тимухиной врачи рекомендовали начинать лечение с четырех доз препарата, далее нужно принимать поддерживающие дозы каждые четыре месяца. Таким образом, на первый год лечения девочке необходимо шесть доз.