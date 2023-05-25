Диетолог Аплетаева: при некоторых заболеваниях от хлеба лучше отказаться

«Если имеется лишний вес или сахарный диабет, лучше отказаться от белого хлеба из очищенной муки. Ржаной хлеб не рекомендуется есть при заболеваниях желудочно-кишечного тракта», – уточнила диетолог в комментарии «Москве 24».

«Зерно содержит растворимые пищевые волокна и стимулирует моторику желудочно-кишечного тракта», - напомнила диетолог.

Диетолог Аплетаева объяснила россиянам, в каком количестве следует есть хлеб. Специалист констатировала: физически активные, не имеющие противопоказаний люди могут позволить себе до трех кусочков хлеба в день.При наличии хронических заболеваний, связанных с нарушениями пищеварительной и эндокринной систем, употреблять хлеб нужно с большой осторожностью, отметила эксперт. В некоторых случаях лучше отказаться от продукта, поскольку его употребление может способствовать развитию осложнений, обострений.Марина Аплетаева обратила внимание на то, что к употреблению практически для всех разрешен цельнозерновой хлеб. Проблема в том, что настоящий, качественно выпеченный цельнозерновой хлеб встречается редко (многие виды хлеба, помечаемого производителями как зерновой, содержат ту же белую муку, насыщенную быстрыми углеводами, которые провоцируют рост сахара в крови и жироотложение).Если хлеб действительно приготовлен с использованием цельного зерна, он может включаться в питание даже тех людей, которые имеют избыточный вес и сахарный диабет.Ранее портал MedikForum.ru писал о таком нарушении как синдром ночной еды

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