Диетолог Аплетаева: при некоторых заболеваниях от хлеба лучше отказаться
По словам врача-диетолога Марины Аплетаевой, при заболеваниях ЖКТ рекомендуется отказ от ржаного хлеба, а при диабете – от пшеничного.
Диетолог Аплетаева объяснила россиянам, в каком количестве следует есть хлеб. Специалист констатировала: физически активные, не имеющие противопоказаний люди могут позволить себе до трех кусочков хлеба в день.
При наличии хронических заболеваний, связанных с нарушениями пищеварительной и эндокринной систем, употреблять хлеб нужно с большой осторожностью, отметила эксперт. В некоторых случаях лучше отказаться от продукта, поскольку его употребление может способствовать развитию осложнений, обострений.
«Если имеется лишний вес или сахарный диабет, лучше отказаться от белого хлеба из очищенной муки. Ржаной хлеб не рекомендуется есть при заболеваниях желудочно-кишечного тракта», – уточнила диетолог в комментарии «Москве 24».
Марина Аплетаева обратила внимание на то, что к употреблению практически для всех разрешен цельнозерновой хлеб. Проблема в том, что настоящий, качественно выпеченный цельнозерновой хлеб встречается редко (многие виды хлеба, помечаемого производителями как зерновой, содержат ту же белую муку, насыщенную быстрыми углеводами, которые провоцируют рост сахара в крови и жироотложение).
Если хлеб действительно приготовлен с использованием цельного зерна, он может включаться в питание даже тех людей, которые имеют избыточный вес и сахарный диабет.
«Зерно содержит растворимые пищевые волокна и стимулирует моторику желудочно-кишечного тракта», - напомнила диетолог.
Ранее портал MedikForum.ru писал о таком нарушении как синдром ночной еды.
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Марина Аплетаева
ЗОЖ
врач-диетолог, аллерголог-иммунолог
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