Минздрав Новосибирской области рассказал о причинах смерти ребенка в облбольнице
В новосибирской областной больнице в ночь на 21 января скончалась девочка. Министерство здравоохранения Новосибирской области на своем официальном сайте опубликовало официальный комментарий до этому поводу. Приводим его полностью и без изменений.
"У девочки несколько лет назад было диагностировано неизлечимое заболевание генетического характера, характеризующееся прогрессирующим течением и неблагоприятным прогнозом, приводящее к стойким выраженным нарушениям функций организма.
Заболевание сопровождалось структурными нарушениями внутренних органов, поражением сердца, эндокринной системы, нарушениями развития. А также периодическими эпилептическими припадками. Для их контроля была подобрана базовая терапия. Ребенок наблюдался специалистами: генетиком, неврологом, эндокринологом и кардиологом.
Девочка поступила в детскую клиническую больницу скорой медицинской помощи в связи с ухудшением состояния здоровья. Ей было проведено полное неврологическое обследование, включая МРТ и ЭЭГ. А также общеклинические лабораторные исследования. Признаков декомпенсации обнаружено не было. Учитывая основной диагноз, пациентке были назначены консультации эндокринолога и кардиолога. Была назначена и проводилась терапия основного неврологического заболевания с небольшой положительной динамикой.
В ночь на 21 января в отделении дежурил врач-невролог высшей категории. Палата, где находилась девочка, расположена на одном этаже с ординаторской. Мать обратилась к дежурной медсестре по поводу эпилептического приступа у девочки. Немедленно после обращения дежурный врач осмотрел ребенка. На момент осмотра сердцебиение и дыхание отсутствовали. Врачом незамедлительно были начаты реанимационные мероприятия: дотация кислорода, непрямой массаж сердца и введение медикаментозных препаратов. Одновременно была вызвана реанимационная бригада скорой медицинской помощи, которая прибыла на вызов через 14 минут. На месте были проведена искусственная вентиляция легких, а также все необходимые реанимационные мероприятия.
От вскрытия и проведения патологоанатомической экспертизы родители ребенка отказались. В случае обращения законных представителей пациентки в министерство здравоохранения Новосибирской области, будет проведена проверка по данному случаю и дана оценка действий медицинского персонала.
Министерство здравоохранения Новосибирской области приносит искренние соболезнования семье девочки".
Ранее МедикФорум написал о развитии сети фельшерско-акушерских пунктов в Новосибирской области.
Оставить комментарий