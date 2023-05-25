Терапевт Никитина: причины, почему может чувствоваться постоянная усталость

«В большинстве случаев беспокойный, поверхностный и слишком чуткий сон связан со стрессом или использованием электронных устройств в вечернее время», - предупредила врач.

Терапевт Светлана Никитина сказала в комментарии «МедикФорум», что постоянная усталость может объясняться разными причинами.Даже если сон продлится положенные 8 часов, человек не будет чувствовать себя отдохнувшим, если сон окажется недостаточно глубоким и крепким.Люди, которые ведут малоподвижный образ жизни, не занимаются спортом, мало ходят пешком, тоже могут жаловаться на постоянную вялость и слабость. Это ощущение тесно связано с вялым кровотоком, плохим кровоснабжением головного мозга, пояснила терапевт Никитина.По словам медика, чтобы не страдать от усталости, важно соблюдать баланс между работой и отдыхом. Если приходится постоянно работать и заниматься выполнением непрекращающихся дел, это ведет к развитию выгорания.Было замечено, что люди, которые пьют слишком мало воды, чаще чувствуют себя «разбитыми» и в плохом настроении. Кроме того, энергетический уровень может пострадать при несбалансированном рационе, когда организм не получает с едой в нужном количестве полезные жиры, витамины и микроэлементы.Врач Светлана Никитина предупредила: постоянная усталость может чувствоваться из-за имеющихся патологий. Гипотиреоз, диабет, болезни сердца являются распространенными недугами, которые проявляются чувством усталости, и которые могут диагностироваться с опозданием.Ранее портал MedikForum.ru писал о нетипичных симптомах сердечного приступа.

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