Врач Жито: лишний вес может быть следствием избытка кортизола

«Если количество кортизола превышает допустимую норму, то начинает разрушаться мышечная ткань, а жир наоборот скапливается в области живота», - рассказал специалист журналу Marie Claire.

Врач Жито сообщил, что гормонные нарушения могут быть ответственными за лишний вес, который не устраняется попытками изменить образ жизни. В частности, такая проблема может быть следствием избытка стрессового гормона кортизола. По словам Алексе Жито, именно повышенный уровень кортизола как правило является причиной жироотложения на животе у относительно стройных и не злоупотребляющих едой людей.Медик объяснил, что избыток кортизола, способствующий увеличению подкожного и абдоминального жира, обычно встречается у людей, пребывающих в хроническом стрессе, постоянном напряжении, страдающих от бессонницы, отеков, варикоза. В случае резко возникшей полноты, увеличения живота имеет смысл проверить содержание гормонов в крови, убежден эксперт.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что питье воды способствует более интенсивному жиросжиганию.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.