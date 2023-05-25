Врач Жито: лишний вес может быть следствием избытка кортизола

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жир на животе

Врач Алексей Жито: выработка гормона стресса кортизол оказывает большое влияние на массу тела.

Врач Жито сообщил, что гормонные нарушения могут быть ответственными за лишний вес, который не устраняется попытками изменить образ жизни. В частности, такая проблема может быть следствием избытка стрессового гормона кортизола. По словам Алексе Жито, именно повышенный уровень кортизола как правило является причиной жироотложения на животе у относительно стройных и не злоупотребляющих едой людей.

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«Если количество кортизола превышает допустимую норму, то начинает разрушаться мышечная ткань, а жир наоборот скапливается в области живота», - рассказал специалист журналу Marie Claire.

Медик объяснил, что избыток кортизола, способствующий  увеличению подкожного и абдоминального жира, обычно встречается у людей, пребывающих в хроническом стрессе, постоянном напряжении, страдающих от бессонницы, отеков, варикоза. В случае резко возникшей полноты, увеличения живота имеет смысл проверить содержание гормонов в крови, убежден эксперт.

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Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что питье воды способствует более интенсивному жиросжиганию.

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Алексей Жито
Алексей Жито
ЗОЖ
врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог, кандидат медицинских наук
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