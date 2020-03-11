Бешеная волчица искусала трех человек в Смоленской области
Бешеная волчица искусала трех человек в Смоленской области. Их доставили в больницу. Об этом сообщил руководитель «Смоленской областной станции по борьбе с болезнями животных» Алексей Гарганчук.
Волчица напала на женщину в деревне Вернебисово Кардымовского района Смоленской области, когда она шла домой со станции. Женщине удалось отбиться от хищницы, но она получила рваные раны лица.
Позже волцица напала на двоих мужчин, родственников раненой женщины, которые вышли встречать приехавшую к ней скорую помощь. Один из мужчин убил животное. Анализ подтвердил, что волчица была больна бешенством.
Троих пострадавших доставили в больницу с рваными ранами. Они получают необходимое лечение, сообщает РИА Новости.
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