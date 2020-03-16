Жители России стали меньше жаловаться на медиков
В России наблюдается сокращение числа жалоб на оказание медицинской помощи. Это свидетельствует о росте толерантности к медикам. Такое мнение высказала председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Наталья Стадченко "Московскому комсомольцу".
За 2019 год россияне больше всего жаловались на то, что им отказывают в медицинской помощи по программе ОМС. Таких жалоб было 63,8% из общего количества.
Число жалоб на необоснованное взимание денежных средств в 2019 году уменьшилось на половину. Более чем на 40% сократился объем жалоб на качество оказания медицинской помощи.
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