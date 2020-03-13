Россияне стали реже жаловаться на врачей

Пациенты все чаще остаются удовлетворены качеством оказанной им медицинской помощи.Федеральный фонд обязательного медицинского страхования проанализировал работу с пациентами за истекший год и отметил, что в последнее время жалоб на медицину стало значительно меньше.- Статистика ФОМС демонстрирует общий тренд на снижение жалоб пациентов, получающих медицинскую помощь по ОМС по всем направлениям в прошлом году, - заявила председатель Федерального фонда обязательного медстрахования Наталья Стадченко.По словам руководителя ФОМС пациентами практически перестали необоснованно отказывать в медицинской помощи. По крайней мере, поток жалок по этому пункту сократился на 63,8%. В два раза реже стали сообщать о фактах взимания с пациентов платы за услуги, которые должны оказываться бесплатно. Все более довольными оказываются пациентами и качеством оказанной им медицинской помощи, а также организацией работы в учреждениях здравоохранения.Кроме того, введение института страховых представителей, которые на месте оперативно разбираются в конфликтных ситуациях, привело к тому, что большинство претензий решаются в досудебном порядке. Мировым соглашением удалось погасить более половины возмущений.- Каждая жалоба застрахованного лица рассматривается, при необходимости проводятся контрольно-экспертные мероприятия, - пояснила Наталья Стадченко.Есть и еще один положительный момент во внедрении нового института, россияне стали обращаться к страховым представителям не только с жалобами, но и за консультациями, что положительно отразилось на взаимодействии пациентов и учреждений здравоохранения. За год количество обращений граждан за разъяснениями выросло на 1,2 млн, что безусловно положительно характеризует работу страховых представителей.