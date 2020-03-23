Пойдём в ЗАГС? Как понять, что мужчина никогда не женится





Мужчина и женщина встречаются, общаются, живут вместе, заводят кошку/собаку, покупают машину, налаживают совместный быт... Дело не идёт к свадьбе. Кажется, что жизнь уже полностью семейная, но имеется ряд признаков, помогающих распознать: мужчина никогда на женщине не женится. Подробнее — в материале MedikForum.ru.





Мужчина не состоял в длительных отношениях





Большинство мужчин боятся вступать в серьёзные отношения, боятся штампа в паспорте. Их пугает мысль, что останутся с женщиной надолго. Когда нужно принимать решение о дальнейшей жизни, мужчины пропадают с «поля зрения». Если потенциальному мужу уже больше 40 лет, о длительных отношениях не рассказывал, то он не решится жениться.





В будущем мужчины нет представления о вас





Он рассказывает о том, как поедет в соседнюю страну жить через пять лет, но не упоминает женищну? Тревожный звоночек! В картине будущего нет женщины, с которой он проводит свой досуг, строит жизнь. Это о многом говорит.





Он пропадает после свиданий





С подобным мужчиной живешь как на пороховой бочке. Не догадываешься, ждать его к ужину, останется на завтрак, позвонит завтра. Он появляется внезапно, внезапно исчезает. Задумайтесь, нужен данный индивид?





Романтика его пугает





Мужчина не готов признаться в любви, смотреть с вами мелодрамы, пить кофе с булочками в виде сердечек, устраивать романтические вечера — он не готов жениться. За подобной циничностью скрывается страх обещаний, а романтику он воспринимает как обязательства.





Мужчина недоволен собственной женщиной





Придирки, недовольства, обвинения. Обычно надуманные. Причины кроются в нежелании связывать с вами жизнь, но никак не реальных недовольствах. О свадьбе думать не приходится. Вы готовы провести с подобным мужем жизнь и выслушивать его обвинения?





Мужчина не знакомится с родней





Знакомство с родителями — серьёзный шаг в дальнейшей жизни. Это должно случиться, если партнер хочет на вас жениться. Но откладывания поездку к маме и папе и скрывание вас от собственной родни — повод задуматься.





Он честно признаётся — свадьбы не будет





Мужчины нечасто, но признают, что не хотят свадьбы и штампа в паспорте. Смелое заявление прямо вам в лицо об этом говорит, что нужно бежать от него подальше. Если женщина не разделяет взглядов мужчины на официальную регистрацию брака. Утешаться мыслью, он передумает, не стоит.





Мужчина избегает ответственности





Уход от ответственности, коей много в брачной жизни, говорит о его нежелании жениться. Представители сильного пола часто боятся делать серьёзные шаги. Чудес ждать не приходится, когда партнёра постоянно нет рядом, когда он так нужен.