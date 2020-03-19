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Пять мифов об «испанке»

Мифы об испанке
Если вы думаете, что новый коронавирус стал главной пандемией в истории, то ошибаетесь. Это «почетное место» отдано испанскому гриппу, или испанке – пандемии 1918 года. Считается, что из-за нее погибло порядка 5% населения мира, а полмиллиарда людей были заражены. Однако вокруг болезни витает немало мифов, вот пять из них.

Пандемия возникла в Испании

Эта путаница часто возникает из-за названия гриппа. На самом деле прозвали его испанкой не из-за того, что он возник впервые на территории Испании, а из-за того, что страна не скрывала его наличие, как это делали ввязавшиеся в Первую мировую войну государства. Ученые до сих пор не знают, откуда пошел вирус.

Первая волна была самой смертоносной

Первая половина 1918 года не отметилась высокими показателями смертности. Больше всего людей умерло в период с октября по декабрь того же года. А последующая вспышка весной следующего года было смертоноснее первой, но менее обширной, чем вторая.

Вирус убил большинство зараженных

Подавляющее большинство людей, которые заразились гриппом 1918 года, выжили. Национальный уровень смертности среди инфицированных, как правило, не превышал 20%.

Пандемия повлияла на исход Первой мировой войны

Маловероятно, что грипп изменил исход Первой мировой войны, поскольку противоборствующие силы пострадали примерно одинаково. А вот война как раз повлияла на распространение заболевания, создавая идеальные условия для развития вируса.

Прививки положили конец пандемии

В 1918 году прививки против гриппа не ставились, поэтому вакцины не повлияли на прекращение пандемии. Кроме того, вирус мутировал слишком быстро.
Теги : испанка, испанский грипп, грипп
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