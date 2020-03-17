Пять мифов о коронавирусе, развенчанных ВОЗ

Пандемия коронавируса усиливается с каждым днем. В результате растет и страх людей перед невидимой болезнью. На фоне панических настроений возникает немало мифов о коронавирусе. Вот пять из них, которые развенчала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).ВОЗ заявляет, что нет оснований полагать, что холод убивает коронавирус или другие заболевания. Нормальная температура человеческого тела остается в пределах 36,5-37 градусов независимо от погоды.ВОЗ отмечает, что на данный момент нет информации и доказательств, что коронавирус могут переносить паразиты. Это респираторный вирус, который распространяется главным образом воздушно-капельным путем.Даже если вы обольетесь спиртом с ног до головы, это не спасет от вируса, уже проникшего в организм. Кроме того, спирт может быть опасен для чувствительной кожи из-за пересушивающего эффекта.Увы, но эта простая процедура пока не зарекомендовала себя в качестве эффективной профилактики.В чесноке есть определенные антимикробными свойствами. Тем не менее, в настоящее время нет данных о том, что употребление чеснока защищает людей от нового коронавируса.