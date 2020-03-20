Названы привычки в постели, которые могут разрушить отношения

Психологи советуют парам несмотря на ни что - ложиться спать вместе. Для этого оба человека должны учитывать график своей второй половинки и следовать определенному компромиссу. Например, если ваш партнер еще не собирается ложиться спать, но планирует это сделать в ближайшее время, то можно прочитать пару страниц из книги, или посмотреть короткое видео, чтобы подождать его.Вторая грубейшая ошибка - это молчание. Семейные пары обычно не разговаривают в течение дня, поскольку заняты рутиной. Время перед сном как раз предназначено для того, чтобы в теплой и домашней атмосфере обсудить произошедшее за день. Примечательно, что совсем не нужно слишком остро реагировать и давать советы, просто постарайтесь выплеснуть эмоции, а также помочь пережить эмоции своей половинке.Многие люди так заняты работой и карьерой, что время перед сном используют для общения, но не со своим партнером, а со знакомыми в соцсетях. Это приводит к тому, что люди начинают эмоционально изолироваться друг от друга.