Названы привычки в постели, которые могут разрушить отношения
Психологи только недавно обратили внимание на отрезок времени, который человек проводит перед тем как отойти ко сну. Оказалось, что этот промежуток времени чуть ли не самый главный за весь день. Большое значение это время имеет и для отношений. Чтобы сохранить брак влюбленным необходимо оказываться в постели в одно время и говорить о хорошем. Однако многие этого не делают, а ведь это первый шаг к разрушению отношений.
Психологи советуют парам несмотря на ни что - ложиться спать вместе. Для этого оба человека должны учитывать график своей второй половинки и следовать определенному компромиссу. Например, если ваш партнер еще не собирается ложиться спать, но планирует это сделать в ближайшее время, то можно прочитать пару страниц из книги, или посмотреть короткое видео, чтобы подождать его.
Вторая грубейшая ошибка - это молчание. Семейные пары обычно не разговаривают в течение дня, поскольку заняты рутиной. Время перед сном как раз предназначено для того, чтобы в теплой и домашней атмосфере обсудить произошедшее за день. Примечательно, что совсем не нужно слишком остро реагировать и давать советы, просто постарайтесь выплеснуть эмоции, а также помочь пережить эмоции своей половинке.
Многие люди так заняты работой и карьерой, что время перед сном используют для общения, но не со своим партнером, а со знакомыми в соцсетях. Это приводит к тому, что люди начинают эмоционально изолироваться друг от друга.
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