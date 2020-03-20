Место проживания может влиять на поведение ребенка

Согласно недавнему исследованию, опубликованному в Journal of Community Psychology, дети из семей, проживающих в сельской местности, чаще сталкиваются с негативными эмоциями, такими как гнев и разочарование, чем их городские сверстники. С другой стороны, дети, родившиеся в больших городах, обычно менее капризны и не так переживают из-за ограничений, устанавливаемых опекунами.В исследовании, проводимом психологом Университета штата Вашингтон Марией Гартштейн и аспирантом УШВ Алиссой Нейман, изучались различия в темпераменте младенцев, взаимодействиях родителей и детей и стрессе родителей между семьями схожего социально-экономического и расового состава, проживающими в сельской и городской местности.Исследователи обнаружили, что городские мамы, как правило, лучше понимают, в чем нуждаются их дети и реагируют соответствующим образом. Это может быть причиной спокойствия отпрысков.Сельские мамы сообщали о более частых проявлениях негативных эмоций у своих детей, особенно когда они испытывали стресс из-за накладываемых ограничений.Результаты работы Гартштейн и Нейман во многом отражают результаты предыдущих исследований, посвященных изучению различий в практике воспитания детей в городских и сельских семьях. Однако анализ сфокусирован на младенцах.