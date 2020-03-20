20-03-2020 07:28 - В китайском городе Ухань впервые не зарегистрировали новые случаи коронавируса20-03-2020 06:00 - Ученые установили, что ведет к смерти при заражении коронавирусом20-03-2020 05:40 - Не только пожилые! Врачи предупреждают о смертельной опасности COVID-19 для молодых людей20-03-2020 05:00 - Названы бытовые предметы, на которых может задерживаться коронавирус20-03-2020 04:30 - Названы лучшие средства для повышения иммунитета во время эпидемии коронавируса20-03-2020 03:32 - В итальянских госпиталях сложилась критическая ситуация20-03-2020 02:18 - Не отпуск: далеко не все понимают, что такое домашний карантин20-03-2020 02:09 - Украинские врачи сбежали от мужчины, который пожаловался на коронавирус20-03-2020 01:56 - Ослабленная иммунная система. Насколько опасен коронавирус, если у вас простуда?20-03-2020 01:41 - Количество россиян, опасающихся коронавируса, увеличилось20-03-2020 01:25 - Как самому изготовить медицинскую маску20-03-2020 01:18 - Врач рассказал, какую ошибку допустила погибшая пациентка с коронавирусом20-03-2020 00:07 - Фавипиравир и хлорохин могут стать первыми лекарствами от COVID-1919-03-2020 22:57 - Диетолог Минздрава призвал россиян меньше есть во время самоизоляции19-03-2020 22:51 - Питье воды улучшает способность организма бороться с коронавирусом

Ожирение может быть «заразным» среди подростков

Ожирение среди подростков может быть "заразным"
Согласно новому исследованию, подростки, взаимодействующие с большим количеством детей с ожирением или избыточным весом, считают, что такой тип телосложения идеальный. По словам исследователей, они сами чаще сталкиваются с ожирением или избыточным весом.

«Более высокие показатели ожирения могут нормализовать нездоровый вес у подростков и затруднить профилактику ожирения», - говорит ведущий исследователь Ашлеша Датар, старший экономист Центра экономических и социальных исследований Университета Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе.

Для исследования команда Датар собрала данные о 401 подростке. Они вместе с родителями проходили онлайн-опросы, в которых вводили данные о росте, весе и других факторах. Подросткам предложили выбрать вариант фигуры, который, по их мнению, является идеальным.

«Подростки, вокруг которых было больше людей с ожирением, с большей вероятностью выбирали фигуру с большими размерами, по сравнению с подростками, окруженными людьми с более низким уровнем ожирения», - рассказывает Датар.


Она подчеркивает, что не уверена, как можно справиться с этим.

«Возможно, предоставление подросткам информации о нездоровом весе и способах борьбы с социальным давлением и нормами, касающимися размеров тела, может помочь», - предположила она.
Теги : ожирение, подростки, избыточный вес
Яндекс.Новости Читать в Дзен
Ожирение может быть «заразным» среди подростков
Яд скорпиона может помочь детям алкоголиков
Белок, помогающий убивать бактерии, может усиливать метастазы при раке молочной железы