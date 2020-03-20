Ожирение может быть «заразным» среди подростков

«Подростки, вокруг которых было больше людей с ожирением, с большей вероятностью выбирали фигуру с большими размерами, по сравнению с подростками, окруженными людьми с более низким уровнем ожирения», - рассказывает Датар.

«Возможно, предоставление подросткам информации о нездоровом весе и способах борьбы с социальным давлением и нормами, касающимися размеров тела, может помочь», - предположила она.

Согласно новому исследованию, подростки, взаимодействующие с большим количеством детей с ожирением или избыточным весом, считают, что такой тип телосложения идеальный. По словам исследователей, они сами чаще сталкиваются с ожирением или избыточным весом.«Более высокие показатели ожирения могут нормализовать нездоровый вес у подростков и затруднить профилактику ожирения», - говорит ведущий исследователь Ашлеша Датар, старший экономист Центра экономических и социальных исследований Университета Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе.Для исследования команда Датар собрала данные о 401 подростке. Они вместе с родителями проходили онлайн-опросы, в которых вводили данные о росте, весе и других факторах. Подросткам предложили выбрать вариант фигуры, который, по их мнению, является идеальным.Она подчеркивает, что не уверена, как можно справиться с этим.