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Из роддома в Йошкар-Оле украли новорожденную девочку

малыш

Новорожденную девочку похитили из роддома в Йошкар-Оле. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Марий Эл.


По предварительной информации, инцидент произошел днем в понедельник, 23 марта, в перинатальном центре Йошкар-Олы.


Мать девочки вышла из палаты на процедуры, а когда вернулась, ребенка уже не было. Свидетели сообщили, что видели какую-то женщину, которая в больнице не лежала, ее ищут.

Возбуждены уголовные дела по статье 126 УК РФ (похищение несовершеннолетнего) и статье 293 УК РФ (халатность). 


В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства происшествия, ищут свидетелей и пропавшего младенца.

Теги : похищение, роддом, новорожденный
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