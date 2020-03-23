Из роддома в Йошкар-Оле украли новорожденную девочку

Новорожденную девочку похитили из роддома в Йошкар-Оле. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Марий Эл.





По предварительной информации, инцидент произошел днем в понедельник, 23 марта, в перинатальном центре Йошкар-Олы.





Мать девочки вышла из палаты на процедуры, а когда вернулась, ребенка уже не было. Свидетели сообщили, что видели какую-то женщину, которая в больнице не лежала, ее ищут.

Возбуждены уголовные дела по статье 126 УК РФ (похищение несовершеннолетнего) и статье 293 УК РФ (халатность).





В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства происшествия, ищут свидетелей и пропавшего младенца.