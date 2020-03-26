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Врачи привязали ветерана войны веревками к кровати

Пенсионерку привязали к кровати за то, что она хотела уйти из больницы домой

89-летнюю пенсионерку врачи привязали к кровати за то, что она захотела поехать домой. Об этом рассказало издание "Известия.78". Инцидент произошел с ветераном Великой Отечественной войны Екатериной Райковой. Она почувствовала недомогание и вызвала "скорую". Медики забрали женщину в больницу, однако позднее отказались отпускать - решили привязать к больничной койке.

Пенсионерка хорошо общалась со своими соседями - Алексеем Козловым и его женой. Мужчина часто навещал женщину и приносил ей продукты. Когда он заметил, что его соседка пропала он начал её искать. Ему удалось обнаружить женщину в больнице имени Боткина. Когда Алексей Козлов вошел в палату, то увидел как пенсионерка лежала привязанной к кровати.

Врачи больницы объяснили мужчине, что часто так делают, когда пациент ведет себя неадекватно. Но Екатерина Райкова вела себя абсолютно спокойное. Как позже рассказала женщина, она просто попросила отпустить её домой.

"Как он туго перевязал, да еще на грудь какой-то ремень положил толстый. Я хоть хилая, да крепкая, все выдержала", - рассказала женщина.

Сейчас ветеран находится дома. Врачи всё-таки её отпустили, но после того как Алексей Козлов написал расписку, что лично несет ответственность за здоровье женщины.
Теги : ветеран, больница
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