Врачи привязали ветерана войны веревками к кровати

"Как он туго перевязал, да еще на грудь какой-то ремень положил толстый. Я хоть хилая, да крепкая, все выдержала", - рассказала женщина.

Пенсионерка хорошо общалась со своими соседями - Алексеем Козловым и его женой. Мужчина часто навещал женщину и приносил ей продукты. Когда он заметил, что его соседка пропала он начал её искать. Ему удалось обнаружить женщину в больнице имени Боткина. Когда Алексей Козлов вошел в палату, то увидел как пенсионерка лежала привязанной к кровати.Врачи больницы объяснили мужчине, что часто так делают, когда пациент ведет себя неадекватно. Но Екатерина Райкова вела себя абсолютно спокойное. Как позже рассказала женщина, она просто попросила отпустить её домой.Сейчас ветеран находится дома. Врачи всё-таки её отпустили, но после того как Алексей Козлов написал расписку, что лично несет ответственность за здоровье женщины.