В Хабаровском крае могут отменить свадьбы из-за коронавируса

Повременить с торжественной регистрацией брака в ближайшие месяцы рекомендовали будущим молодоженам в Хабаровском крае. Как отмечают в комитете ЗАГС и архивов правительства Хабаровского края, таково требование Министерства юстиции Российской Федерации.Максимально допустимое количество человек на свадебном торжестве – десять, с учетом самих жениха и невесты и сотрудников ЗАГС.Как сообщается, не рекомендовано посещение ЗАГСа в эти дни и по другим вопросам. Гражданам рекомендуют воспользоваться единым порталом Госуслуг. Не выходя из дома можно записаться на личный прием – сделать это можно через портал, либо по телефону.