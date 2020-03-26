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В Хабаровском крае могут отменить свадьбы из-за коронавируса

жених и невеста

Повременить с торжественной регистрацией брака в ближайшие месяцы рекомендовали будущим молодоженам в Хабаровском крае. Как отмечают в комитете ЗАГС и архивов правительства Хабаровского края, таково требование Министерства юстиции Российской Федерации.

Если ситуация выглядит таким образом, что отменить церемонию не представляется возможным, будущих новобрачных просят хотя бы сократить количество приглашенных гостей. Максимально допустимое количество человек на свадебном торжестве – десять, с учетом самих жениха и невесты и сотрудников ЗАГС.

Как сообщается, не рекомендовано посещение ЗАГСа в эти дни и по другим вопросам. Гражданам рекомендуют воспользоваться единым порталом Госуслуг. Не выходя из дома можно записаться на личный прием – сделать это можно через портал, либо по телефону.
Теги : Хабаровский край, ЗАГС, молодожены, коронавирус, карантин
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