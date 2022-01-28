Кардиолог Кореневич назвала способы разжижить кровь без лекарств

«Но у этих препаратов есть обратная сторона: образование язв и кровотечений, поэтому к приему и назначению таких лекарств нужно относиться ответственно. Самостоятельно назначать их себе нельзя», - предупредила Анна Кореневич.

По словам врача кардиолога Анны Кореневич, существуют достаточно эффективные нелекарственные способы разжижить кровь. Медик напомнила, что имея густую кровь, человек подвергается высокому риску тромбоза, при котором усиливается подверженность сердечно-сосудистым катастрофам, включая инсульт и инфаркт миокарда.С целью разжижения крови используются лекарства из категории антикоагулянтов и антиагрегантов.Называя способы разжижить кровь без лекарств, врач посоветовала пить воду – примерно полтора литра в день. Кореневич заметила, что можно сделать анализ крови, который может показать, что «кровь густая и жидкости вы пьете мало».Также кардиолог призвала контролировать количество потребляемого алкоголя, в особенности пива, активно вызывающего эффект обезвоживания, ведущий к сгущению крови. От другой вредной привычки – курения – врач считает нужным избавляться совсем.Помимо этого, важно следить за питанием – за объемом потребляемой соли, сахара и богатых углеводами продуктов. По возможности следует отказаться от полуфабрикатов и консервов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что определенные продукты помогают снижать высокое давление.