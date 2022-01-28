Врач Михалева: определенные продукты помогают снижать высокое давление
По словам врача эндокринолога Оксаны Михалевой, понижать высокое кровяное давление помогают в том числе продукты, богатые флавоноидами.
В своем интервью врач сообщила, что определенные продукты питания обладают гипотензивным эффектом – содержащиеся в них активные биологические компоненты способствуют снятию напряжения со стенок кровеносных сосудов.
Михалева заметила, что такие продукты условно делятся на группы.
С флавоноидами. Вещества биофлавоноиды содействуют расширению сосудов, что снижает давление крови на их стенки. Этих ингредиентов много в гранатовом и апельсиновом соке, шоколаде, какао.
С азотом. Продукты, которые его содержат, помогают сосудам расслабляться. Лидер данной группы – это обычная свекла, также действен свекольный сок.
С ненасыщенным жирными кислотами. Жирная рыба, не содержащая соли, является лучшим источником омега-3. Данный тип жиров делает сосудистую ткань более эластичной и выносливой.
С кальцием. Михалева рекомендует гипертоникам включать в рацион молочные, кисломолочные продукты, перекусывать орехами, добавлять в блюда зелень.
Ферментированные. Такие продукты содержат пробиотики – например, это натуральные йогурты, кимчи, напиток из чайного гриба.
«Пробиотики стимулируют выработку конъюгированной линолевой кислоты в кишечнике, которая способствует снижению давления».
С ликопином. Этот природный антиоксидант благоприятно влияет на функционирование сердечно-сосудистой системы. Чтобы получать его, полезно пить томатный сок (без соли), употреблять помидоры (лучше после термообработки), пить напитки на основе шиповника.
С магнием. Данный минерал оказывает сосудорасширяющее действие. Его много в цельнозерновых продуктах, бобовых, листовых салатах, орехах.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что можно сделать, чтобы кишечник работал лучше.
Оксана Михалева
ЗОЖ
врач эндокринолог, диетолог
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