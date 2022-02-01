Ученые называют напиток, который может вызвать внезапную остановку сердца
Сердечные приступы обычно происходят внезапно, оставляя очень мало времени для лечения, – и ученые предупреждают, что риск развития такого события может повысить всего одна порция энергетического напитка.
Возникновение сердечного приступа нередко рассматривается медиками как результат неправильного образа жизни, постепенно подрывающего здоровье сосудов. В частности, опасения из-за негативного влияния на сердце вызывают некоторые напитки. Согласно данным, которые были опубликованы в журнале Anatolian Journal of Cardiology,
«один популярный напиток увеличивает риск сердечного приступа у молодых и здоровых людей».
Специалисты напоминают: сердечные приступы случаются, когда поток крови к миокарду становится затрудненным, и это может быть вызвано рядом факторов. Например, исследование показало, что злоупотребление энергетическими напитками способно быть причиной внезапной остановки сердца у здоровых людей. По словам авторов исследования, главная опасность напитка для сердца – это высокая концентрация в нем кофеина. Энергетики содержат замаскированный кофеин в виде таких веществ, как гуарана, получаемая из растения, идентичного по действию кофеину.
Исследователи предупреждают, что гуарана содержит вдвое больше кофеина, чем кофейные зерна, и при смешивании с другими активными веществами, такими как женьшень и таурин, она способна «генерировать неопределенные взаимодействия».
«У молодых людей после употребления энергетических напитков распространены случаи необъяснимых остановок сердца», - цитирует экспертов Anatolian Journal of Cardiology.
В первую очередь, отмечают они, внезапные инфаркты распространены среди людей, смешивающих энергетические напитки с алкоголем.
Ученые добавляют, что стимулирующие компоненты таких напитков могут провоцировать появление аритмии, при которой сердце теряет нормальный ритм, бьется слишком быстро, слишком медленно или нерегулярно. В тяжелых случаях это состояние может вызывать фатальные реакции и приводить к внезапной остановке сердца.
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