Осознанное питье: нарколог дал 5 советов по умеренному употреблению алкоголя

«Стакан воды между напитками поможет поддерживать уровень гидратации, а также утолить жажду, что не даст вам слишком быстро выпить следующую порцию алкоголя. Питье воды перед сном помогает телу восстанавливаться и в течение ночи».

«Попытка придерживаться одного напитка улучшает способность отслеживать, сколько стандартных напитков было выпито за вечер».