Почему детей нельзя успокаивать телевизорами
Многие родители дают своим маленьким детям в руки планшеты или сажают их перед телевизором для того, чтобы успокоить. Из-за этого малыши не вырабатывают в себе ценного навыка самоуспокоения, как показало исследование ученых из Оксфордского университета.
Всевозможные экраны смартфонов, планшетов, ноутбуков и телевизоров являются палочкой-выручалочкой для многих молодых родителей. К ней с большим удовольствием прибегают в качестве инструмента успокоения для малышей, которые проявляют слишком большую активность и мешают родителям заниматься своими делами. Предыдущие исследования показывали, что голубой свет от этих экранов может негативно повлиять на качество детского сна.
И вот учёные из Оксфордского университета продемонстрировали, что использование разного рода экранов для успокоения малышей не даёт тем вырабатывать навык самоуспокоения, то есть учиться тому, как самостоятельно успокаиваться. Исследователи опросили родителей 575 малышей в возрасте от 8 месяцев до трех лет по поводу того, как много времени их дети проводили перед экранами в период локдауна в 2020 года. Оказалось, что чем дольше продолжался этот экранный период, тем хуже впоследствии дети контролировали собственные эмоции.
Исследование также показало, что это экранное время оказывает крайне негативное воздействие на мыслительные навыки. Неудивительно, что родители стали чаще использовать планшеты или телевизоры в период пандемии для успокоения детей. При жестком локдауне многие детские игровые центры и даже обычные дворовые площадки были закрыты, услуги нянь тоже почти не предоставлялись. Но крайне важно, чтобы теперь папы и мамы гораздо реже опирались на эту методику детского успокоения и помогали малышам формировать самостоятельные навыки по контролю над эмоциями. Без этих навыков детям будет очень сложно в дальнейший период жизни. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Оксфордский университет
ЗОЖ
Британский университет в городе Оксфорд, Англия. Один из старейших университетов в мире, первый англоязычный и на Британских островах.
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