Читать для детского мозга гораздо полезней, чем смотреть в экран
Для большинства родителей и особенно дедушек с бабушками это не будет новостью. Сканирования мозга показали, что для развития детей гораздо полезней читать книги, чем смотреть в экраны телевизоров или смартфонов.
Споры о том, что полезней для ребенка - книги или мобильные устройства, носят скорее риторический характер, ибо большинству взрослых ответ ясен уже давно. К сожалению, современных детей книгами увлечь практически невозможно. И если папа или мама хочет хотя бы на пару часов отдохнуть от ребенка для того, чтобы заняться какими-то своими делами, то им гораздо проще сунуть ему смартфон или планшет, чем дать в руки книжку со сказками или увлекательными историями.
И вот теперь исследователи провели целую серию сканирований мозга, которые показали, что чтение для ребёнка намного более полезно в плане развития мозга, чем контакт с телевизором или планшетом. В частности, красные зоны на сканах демонстрируют рост в организованном белом веществе мозга, которое поддерживает языковые и литературные навыки мозга. На втором скане демонстрируется мозг ребёнка, который проводит не менее двух часов в день, общаясь с разного рода электронными устройствами. Синий цвет на снимке показывает массивное недоразвитие в тех же самых областях мозга, которые нужны для процессов обучения.
Кроме того исследователи из Детского госпиталя Цинциннати также проводили малышей через когнитивные тесты. Оказалось, что любители экранов значительно хуже проявляли свои навыки грамотности и способности к развитому словарному запасу. А вот дети, которые чаще читали книги, справлялись с этими тестами лучше всех. Результаты исследования публикует onlinelibrary.wiley.com. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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