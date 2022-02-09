Врач Гандельман: красная капуста улучшает защиту от рака

«В красной капусте содержится 90 миллиграммов этого вещества, а в белой его вообще нет. Антоциан вылавливает свободные радикалы, ведущие к образованию раковых клеток, и они выводятся из организма», - сообщил доктор Гандельман.

По словам кардиолога Германа Гандельмана, употребление красной капусты дает противораковый эффект, который становится возможен благодаря содержащемуся в ней антоциану.Медик добавил, что красная капуста предпочтительнее белой и в плане содержания витамина С, важного для активной иммунной системы, а также для моложавого, упругого и подтянутого вида кожи. Также овощ позитивно сказывается на состоянии кровеносных сосудов, обеспечивает профилактику атеросклероза.На кишечник красная капуста действует подобно пребиотику, стимулируя рост полезных бактерий, улучшающих деятельность желудочно-кишечного тракта. По мнению врача, этот овощ является одним из самых полезных, употреблять его специалист советует в свежем виде, как ингредиент салатов, поскольку термообработка губительна для витамина С.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что употребление определенного типа клетчатки, псиллиума, может значительно снижать показатели высокого давления.