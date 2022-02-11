Борьба с диабетом: эксперты называют семена, способные снизить сахар в крови на 39%

«исследования показали, что включение семян чиа в ежедневный рацион улучшает контроль уровня сахара в организме».

Одним из эффективных органических средств, помогающих в борьбе с диабетом, медицинские эксперты считают семена чиа. Эти семена растения Salvia hispanica также часто называют суперпродуктом или суперфудом, поскольку в них очень высоко содержание важных питательных веществ и антиоксидантов. По данным Express Health,В эксперименте, участники которого (мужчины) употребляли семена чиа и льна, поедание семян чиа дало более сильные эффекты – оно привело к снижению уровня сахара в крови на 39%. Показатели содержания глюкозы в крови у добровольцев фиксировались натощак и в течение двух часов после приема пищи.По мнению специалистов, растворимая клетчатка, содержащаяся в чиа, может помочь снизить вредный холестерин, связываясь с липидами в пищеварительном тракте и выводя их из организма. Это важно в борьбе с диабетом, поскольку повышенный холестерин усугубляет возможные осложнения у диабетиков.В другом исследовании, проводившемся в Канаде, сравнивали показатели работы организма у людей, которые употребляли семена чиа (30 граммов в день) и овес. Через шесть месяцев участники группы, принимавшей семена чиа, продемонстрировали более низкое содержание в крови маркера воспаления, называемого С-реактивным белком. Также у них были меньше параметры массы тела, окружности талии, уровня сахара в крови. Ученые констатировали, что болеющие диабетом люди в своих попытках сбросить вес успешнее худеют, когда включают в рационе семена чиа.Эксперты Российской системы качества (Роскачество) считают, что суперфуды, часто имеющие экзотическое для наших широт происхождение, вполне могут быть заменимы. Говоря о семенах чиа, они отмечают его насыщенность растительным белком, клетчаткой, полиненасыщенными жирными кислотами, магнием, витаминами A, B, B2, PP. В качестве аналогов этого продукта советуют есть рыбу, кунжут, орехи (особенно фундук).Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что использование лука помогает в борьбе с выпадением волос.