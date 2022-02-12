Рак кишечника: один «туалетный признак» требует обязательного обращения к врачу
Рак кишечника может не иметь очевидных признаков, но если его симптомы все же возникают, это может проявляться как изменение привычек, связанных с посещением туалета.
Специалисты организации Bowel Cancer UK напомнили в интервью, что
«многие внешние симптомы рака кишечника, могут проявляться, когда вы ходите в туалет».
Учитывая это, врачи рекомендуют не оставлять без внимания изменения в том, как организм избавляется от отходов жизнедеятельности. Подобная внимательность повышает шансы того, что возникший рак будет обнаружен на стадии, когда его лечение окажется эффективным.
По словам медиков, изменения в работе кишечнике могут принимать разные формы, часто это выражается в том, что меняется консистенция стула и частота опорожнения, свойственного человеку. Но также эксперты выделяют один «туалетный признак», который требует обязательного обращения к врачу, – это специфическое ощущение нередко описывается пациентами с диагностированным колоректальным раком.
«Может казаться, что при посещении туалета кишечник опорожняется не полностью, и впоследствии человек ощущает характерное давление, словно он испытывает очередной позыв, хотя физически никакой дефекации уже не происходит», - уточняют эксперты Bowel Cancer UK.
Также, добавляют врачи, при развитии рака кишечника могут ощущаться дискомфорт в животе и его вздутие после еды, происходит необъяснимая потеря веса, возникает нехарактерная усталость.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какой туалетный признак может указывать на рак поджелудочной железы.
Bowel Cancer UK
Здоровье
ведущая благотворительная организация Великобритании по борьбе с раком кишечника
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