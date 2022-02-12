Рак кишечника: один «туалетный признак» требует обязательного обращения к врачу

«многие внешние симптомы рака кишечника, могут проявляться, когда вы ходите в туалет».

«Может казаться, что при посещении туалета кишечник опорожняется не полностью, и впоследствии человек ощущает характерное давление, словно он испытывает очередной позыв, хотя физически никакой дефекации уже не происходит», - уточняют эксперты Bowel Cancer UK.