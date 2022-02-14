Назван важнейший компонент романтических отношений
То, каким образом мы выглядим в глазах романтических партнёров, напрямую влияет на качество наших отношений. К такому выводу пришли исследователи из Университета Макгилла в Канаде.
Эмоциональные связи - это тот самый язык без слов, который мы используем в общении с партнёрами. Эмоции - это своего рода синергия между двумя характерами, благодаря которым партнеры и остаются вдвоём. Люди демонстрируют взаимодействия личности и эмоций, выстраивая полные доверия отношения. Но человеку свойственно внимательно относиться к суждениям других людей, как показывает практика. И это демонстрирует так называемую методичность эмоций.
Так называется способность делать выводы о том, как нас воспринимают другие, и насколько правильно. Исследователи из Канады решили выяснить, знакомо ли людям, как их романтические партнёры оценивают эмоции своего я, по сравнению с ожидаемыми эмоциями других людей. Представьте, что вы разозлились из-за несданного вовремя в стирку белья. Относится ли ваш партнер к вашему гневу также, как относились бы и другие люди? Оказывается, это очень важно для отношений. Если он воспринимает вашу реакцию, как нечто совершенно аномальное и нелогичное, для отношений это очень плохо. Таковы итоги опроса более 189 пар, находящихся в романтических отношениях. Учёные пытались определить, как эмоциональная методичность влияет на качество отношение в режиме реального времени.
Вне зависимости от того, как мы себя чувствуем, пребывание в союзе с каким-то человеком будет более позитивным, если мы знаем, что наш партнёр воспринимает наши эмоции также, как и другие люди. Пары лучше справлялись с конфликтами, когда знали, каким образом партнеры ощущают их чувства. Исследования также предполагает, что если человек находится в блаженном неведении об уникальных впечатлениях своего партнера, то это приводит к улучшению качества сиюминутных отношений. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Макгилла
ЗОЖ
государственный исследовательский университет, расположенный в городе Монреаль, провинция Квебек. Это старейший и известнейший университет Канады, входящий в список наиболее престижных университетов мира
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