Негативные мысли о сексе портят романтические отношения

Университет Ратгерса

ЗОЖ

университет штата, крупнейшее высшее учебное заведение Нью-Джерси. Основан в 1766 году, является 8-м старейшим вузом страны и одним из 9-и колониальных колледжей, созданных до обретения Соединёнными Штатами независимости