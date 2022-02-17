Назван один из лучших продуктов для снижения давления и защиты от инсульта

«Здоровое питание снижает ваши шансы на инсульт или транзиторную ишемическую атаку (ТИА)», - подчеркивают эксперты.

«Нет никаких сомнений в том, что брокколи является одним из лучших продуктов для регулирования артериального давления», - заявили при этом исследователи.