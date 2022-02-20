Консервированная фасоль: диетолог Гловер назвал 5 полезных для здоровья свойств

«Клетчатка очень важна для поддержания разнообразия кишечного микробиома. Режимы питания, богатые клетчаткой, ассоциируются со снижением многих метаболических состояний, таких как диабет 2 типа и сердечные заболевания, поскольку клетчатка может связываться с глюкозой и холестерином, снижая их уровни в крови».

В неприхотливой фасоли есть нечто большее, чем кажется на первый взгляд: она насыщена клетчаткой, белком и необходимыми питательными веществами, такими как фолиевая кислота, калий, цинк и магний – об этом рассказал в интервью британский диетолог Алекс Гловер.Специалист констатирует: здоровая пища не обязательно дорогая. Он рекомендует употреблять консервированную фасоль, отмечая, что этот продукт обладает целым рядом полезных для здоровья свойств. Главное, подчеркивает Гловер, следить за содержанием в продукте соли и сахара, при необходимости консервированную фасоль лучше есть предварительно промытой.Взрослым людям рекомендуется съедать 30 граммов клетчатки каждый день – ее недостаток повышает риск рака кишечника. Банка фасоли содержит примерно16 граммов клетчатки.Учеными было доказано, что рацион, богатый клетчаткой, снижает риск сердечных заболеваний, диабета, инсульта – болезней, сокращающих продолжительность жизни.Диетолог Гловер рекомендует консервированную фасоль как продукт, ускоряющий процесс похудения. Благодаря высокому содержанию клетчатки и белка фасоль продлевает чувство сытости, защищает от слишком сильного чувства голода. При этом в ней самой довольно мало калорий и насыщенных жиров.Одним из многих минералов, содержащихся в фасоли, является цинк. Наш организм нуждается в нем для выполнения ряда функций, также минерал важен для иммунной системы – цинк влияет на то, как клетки организма реагируют на инфекции, и может помочь контролировать воспаление.Фасоль, помимо прочего, является источником калия, необходимого для осуществления ряда важных функций, в том числе для поддержания здоровья нервной системы и регулирования артериального давления.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему врачи советуют людям с бессонницей перекусывать бананом