Медики советуют людям с бессонницей перекусывать бананом

«Правильное питание вечером определенно является ключом к хорошему ночному отдыху. Некоторые продукты успокаивают мозг и способствуют быстрому засыпанию», - цитирует специалистов Express Health.

«Бананы богаты магнием и калием, которые могут помочь расслабиться как мышцам, так и разуму. Съешьте банан целиком или сделайте смузи», - добавляют медики.