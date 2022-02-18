Медики советуют людям с бессонницей перекусывать бананом
Специалисты утверждают, что бананы являются отличным перекусом перед сном для людей, испытывающих проблемы с засыпанием и бессонницу.
Медики из организации Sleep Charity (Великобритания) констатируют: качество ночного сна может зависеть от того, что человек ест незадолго до него.
«Правильное питание вечером определенно является ключом к хорошему ночному отдыху. Некоторые продукты успокаивают мозг и способствуют быстрому засыпанию», - цитирует специалистов Express Health.
Эксперты посоветовали людям с бессонницей перекусывать бананом. По их словам, банан, съеденный незадолго до укладывания в постель, стимулирует выработку ключевых гормонов, успокаивающих мозг, и создающих необходимое в этот момент для тела успокоение. В частности, за «включение» успокаивающих мозг гормонов ответствен трипфтофан, содержащийся в составе плодов.
«Бананы богаты магнием и калием, которые могут помочь расслабиться как мышцам, так и разуму. Съешьте банан целиком или сделайте смузи», - добавляют медики.
Также людям с бессонницей они рекомендуют контролировать потребление кофеина и алкоголя. Эксперты отметили, что многие люди не отдают себе отчета в том, как много употребляют кофеина за день, и напомнили, что этот стимулятор содержат в себе чай, некоторые газированные напитки, шоколад, энергетические напитки и некоторые обезболивающие лекарства.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие виды хлеба особенно часто употребляются людьми долгожителями.
Sleep Charity
Здоровье
организация, занимающаяся проблемами сна и поисками их решения
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