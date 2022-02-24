Диеты с низким содержанием мяса снижают риск развития рака
Согласно исследованию, опубликованному в журнале BMC Medicine, употребление мяса пять или меньше раз в неделю связано с более низким общим риском развития рака. Коди Уотлинг и его коллеги из Оксфордского университета исследовали взаимосвязь между питанием и риском рака. Они проанализировали данные, полученные от 472 тыс. взрослых британцев. Участники в возрасте от 40 до 70 лет, сообщили, как часто они ели мясо и рыбу, и исследователи рассчитали заболеваемость раком, который развился в среднем за 11 лет наблюдения. В анализе учитывался статус диабета, социально-демографические, социально-экономические факторы и факторы образа жизни.
247 тыс. (52 %) участников ели мясо более пяти раз в неделю, 205 тыс. (44 %) участников ели мясо пять или менее раз в неделю, 10 тыс. (2 %) ели рыбу, но не мясо, и 8 тыс. (2 %) были вегетарианцами или веганами. У почти 55 тыс. человек развился рак в период наблюдения.
Исследователи обнаружили, что общий риск рака был на 2 % ниже среди тех, кто ел мясо пять или меньше раз в неделю, на 10 % ниже среди тех, кто ел рыбу, но не мясо, и на 14 % ниже среди вегетарианцев и веганов по сравнению с теми, кто ел мясо более пяти раз в неделю. Сравнивая заболеваемость определенными видами рака с диетой участников, авторы обнаружили, что у тех, кто ел мясо пять или меньше раз в неделю, риск колоректального рака был на 9 % ниже. Они также обнаружили, что риск рака простаты был на 20 % ниже среди мужчин, которые ели рыбу, но не мясо, и на 31 % ниже среди мужчин, которые придерживались вегетарианской диеты, по сравнению с теми, кто ел мясо более пяти раз в неделю.
У женщин в постменопаузе, которые придерживались вегетарианской диеты, риск рака груди был на 18 % ниже, чем у тех, кто ел мясо более пяти раз в неделю. Однако результаты показывают, что это было связано с тем, что женщины-вегетарианки, как правило, имели более низкий индекс массы тела (ИМТ), чем женщины, которые ели мясо.
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Коди Уотлинг
Здоровье
Студент докторантуры из Оксфордского университета
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