Одобрен первый презерватив для анального секса
Санитарное управление одобрило первый в истории человечества презерватив, который специально создан для анального секса. Хотя он адресован ЛГБТ-сообществу, многие эксперты не сомневаются, что он будет пользоваться популярностью и среди гетеросексуальных людей.
Социологические опросы показывают, что в последние несколько десятков лет анальный секс стал очень популярен среди гетеросексуальных людей. Это связано с раскрепощённостью в вопросах секса, желанием получать новые неизведанные удовольствия и с некоторыми другими аспектами. Причём иногда это практикуют даже мужчины, которые становятся принимающей стороной от своих любимых женщин, использующих страпоны. В США одобрен первый в истории презерватив, специально предназначенный для анального секса, который, в первую очередь, адресуется ЛГТБ-сообществу. Он может стать одним из средств профилактики ВИЧ-инфекции.
Хорошо известно, что при анальном сексе вероятность получения микротравм намного выше, чем при вагинальном, а из-за этого увеличивается и риск передачи ВИЧ-инфекции. Именно поэтому представителям ЛГБТ-сообщества настоятельно советуют никогда не отказываться от использования презерватива, либо практиковать доконтактную терапию. Вплоть до последнего времени в этом сообществе активно применяли традиционные презервативы, но их всегда продвигали только для вагинального секса. И вот теперь появляется презерватив, который предназначен для секса анального, что является моральной победой ЛГБТ-сообщества. Вряд ли он будет сильно отличаться по конструкции от своих традиционных предшественников, но для членов сообщества крайне важно, чтобы производители этих средств контрацепции также обращали на них своё внимание.
Кроме того, это будет презерватив, получивший одобрение от FDA, что, оказывается, тоже имеет значение. Так, одно исследование в США показало, что 69% геев стали бы более активно пользоваться презервативами, если бы они получили одобрение от FDA. Компания-производитель уже провела клинические исследования, которые подтвердили способность презерватива препятствовать передачи жидкости тела. А в них приняли участие 252 гетеросексуальных мужчины в возрасте от 18 до 54 лет. При этом по меркам FDA допускается вероятность «неудачи презервативов» на уровне не более 5%, но большинство прежних версий во время проверки не уложились в данный норматив. Теперешнее исследование показало, что вероятность неудачи, то есть разрыва нового презерватива, составляет всего 0,68% при анальном сексе и 1,89% при вагинальном. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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