Яблочный сок помогает при запоре

«Лучший способ облегчить запор с помощью яблочного сока – выпивать по одному стакану в день. Вы можете приготовить его самостоятельно, размяв и соединив с водой мякоть трех яблок с удаленной сердцевиной», - цитирует диетологов Food News.

Многие люди время от времени испытывают запор. Как правило, он возникают, когда отработанные пищеварительные массы слишком медленно проходят через тракт, при этом отходы накапливаются, твердеют, что еще больше затрудняет их удаление или повышает риск геморроя, повреждений прямой кишки.Свежевыжатый неосветленный яблочный сок или яблочный смузи может помогать при запоре – об этом пишет Food News. Он увлажняет, смягчает стул и стимулирует перистальтику кишечника, отмечают эксперты.Еще одна причина, по которой яблочный сок может облегчать запор, заключается в том, что он содержит пектин. Пектин представляет собой волокно в клеточных стенках растений, в мякоти яблок он составляет до 20 процентов. По словам специалистов, действуя как гелеобразующее волокно, пектин легко поглощает воду и улучшает консистенцию стула. В исследовании, проведенном китайскими учеными, люди с запором, получавшие пектин, продемонстрировали улучшение своих симптомов.Наконец, яблочный сок может помочь при запоре тем, что содержит сорбитол, обладающий эффектом натурального слабительного. Исследователи констатируют, что сорбитол стимулирует перистальтику кишечника, воздействуя на стенки пищеварительного тракта.В то же время медики предупреждают: фруктовые соки могут содержать большое количество натуральных сахаров. Также они не советуют использовать соки как лекарство, если запоры учащаются. Если вы регулярно испытываете затруднения при дефекации или запор сопровождается такими симптомами, как кровотечение и внезапная потеря веса, нужно обратиться к врачу, подчеркивают эксперты.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что некоторые популярные продукты приводят к высокому давлению.