Риск гипертонии: названы популярные продукты, которые приводят к высокому давлению

«Оливки в целом богаты витамином Е и антиоксидантами, однако когда дело доходит до гипертонии, их употребление может стать небезопасным из-за большого количества соли. Расфасованные в банки магазинные оливки содержат около четырех 4 граммов соли на 100 граммов продукта», - констатировали специалисты.

Соусы (один из самых соленых – соевый).

Приправы (такие как горчица и кетчуп).

Сыр.

Бекон и колбасные изделия.

Соленья.

«Соль повышает не только кровяное давление, но и риск сердечных заболеваний, инсультов, деменции. Самое сложное в этом ингредиенте то, что он часто прячется в продуктах повседневного питания, которые не кажутся очевидно солеными – например, ее много в хлебе, замороженных продуктах, полуфабрикатах», - предупредили эксперты.