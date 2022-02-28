Врач Степанова: отказ от соли может приводить к негативным последствиям для здоровья

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соль в солонке

Полный отказ от соли является чрезмерной мерой, его последствиями могут стать негативные изменения в состоянии здоровья.

В интервью нутрициолога Алены Степановой прозвучало напоминание о том, что, согласно рекомендациям ВОЗ, взрослому здоровому человеку есть соль можно в количестве около 5 граммов (суточная норма специи), поскольку

«употребление соли необходимо для поддержания жизнедеятельности организма».

Степанова уточнила, что состав соли отличается высоким содержанием ионов натрия – благодаря их участию функционирует мышечная ткань, а также происходит передача нервных импульсов.

«Полный отказ от соли вызывает повышенную утомляемость, общую слабость, появление нервно-мышечных расстройств», - предупредила медик.

В то же время, заметила врач, существуют заболевания, при которых человеческий организм не справляется с должным усвоением продукта. Нутрициолог перечислила данные патологии.
  • Гипертония.
  • Глаукома.
  • Туберкулез.
  • Почечная недостаточность.
  • Язва желудка.
В случае этих нарушений количество соли, которое может употреблять за день, необходимо обсуждать с лечащим специалистом. Например, при гипертонии ее суточный объем нужно ограничивать до двух граммов.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что медиками был назван орех, улучшающий защиту мозга от развития инсульта.
Алена Степанова
Алена Степанова
ЗОЖ
нутрициолог
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