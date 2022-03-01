30 минут приседаний в день защитят от преждевременной смерти
Если вы не хотите уйти из жизни раньше времени, попробуйте тратить каждый день полчаса на приседания. Исследование показало, что эти высокоэффективные упражнения по укреплению мышц сокращают вероятность досрочного ухода из жизни на 20%.
Японские ученые из Tohoku University пришли к выводу о том, что одним из самых эффективных средств защиты от преждевременной смерти являются не просто физические нагрузки, а отдельная их разновидность - приседания. Причём на их выполнение достаточно тратить всего по полчаса каждую неделю. Они провели метаанализ десятка исследований, в которых изучалось воздействие данных упражнений на показатели смертности.
Результаты показали, что от 30 до 60 минут активности в неделю уменьшают риск смерти, максимально, на 20%. Подобная мышечная активность включает не только приседания, но отжимания от пола, а также садовые-огородные работы с использованием лопаты. Эксперты из Японии говорят, что преимущество данных нагрузок будет ещё большим, если рассматривать конкретно риск ранней смерти от болезней сердца, диабета и рака. Тем не менее, они полагают, что пока не получили убедительных доказательств способности занятий по укреплению мышц большей продолжительности ещё сильнее уменьшать риск преждевременной смерти.
В целом, сочетание упражнений по укреплению мышц и сердечно-сосудистых упражнений повышает защитный эффект. Людям давно советуют тратить на регулярные тренировки определённое время, хотя бы 150 минут умеренной аэробной активности в неделю. К ней относятся, в частности, быстрая ходьба пешком, плавание, велосипед и бег. Предыдущие исследования уже показывали, что укрепление мышц связано с более низким риском смерти, и вот теперь японцы выяснили, какой является оптимальная продолжительность этих тренировок. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Tohoku University
ЗОЖ
один из национальных университетов Японии, основанный в 1907 году. Ранее входил в число императорских университетов
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