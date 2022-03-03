Чем питаться при наследственной гипертонии
Увы, многим из нас повышенное артериальное давление передается вместе с генами. Тем более внимательно нужно относиться к питанию, ведь наследственность определяет далеко не все.
Меньше насыщенных жиров
Насыщенные жиры должны составлять не более 6% суточных калорий, а общий уровень жира в рационе - не более 27% калорий. Молочные продукты с низким содержанием жира, вероятно, помогают снизить систолическое артериальное давление.
Выбирайте свежие продукты
Ешьте свежие продукты вместо фастфуда, чтобы уменьшить ежедневное потребление соли. Это автоматически отразится на давлении. Когда вы едите слишком много соли, почкам труднее выводить воду из организма. По мере накопления жидкости артериальное давление повышается.
Перейдите на здоровое питание
Один из самых эффективных способов контролировать уровень артериального давления — придерживаться антигипертензивного стиля питания. Две диеты, которые считаются эффективными для контроля уровня артериального давления, — это средиземноморская диета и диета DASH.
Средиземноморская диета делает упор на продукты растительного происхождения, такие как овощи, бобовые, фрукты, орехи, семена, цельные зерна, травы, некоторые виды рыбы, курицы и молочные продукты, и основана на традиционных продуктах питания народов, граничащих со Средиземным морем. Основным источником жиров является оливковое масло.
Диетический подход к остановке гипертонии (DASH) — это план здорового питания для сердца, специально разработанный для предотвращения высокого артериального давления. Также очень важно поддерживать свой вес. Правильное питание и регулярные физические упражнения дают отменный эффект. Важно справляться со стрессом и проверять давление на регулярной основе. Поскольку гипертония обычно не имеет симптомов, показания артериального давления являются единственным способом узнать, повышается ли ваше артериальное давление. Если оно существенно ниже или намного выше 120/80 мм рт. ст., следует обратиться к врачу. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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