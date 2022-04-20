6 вредных продуктов для гипертоников
Гипертонию вылечить нельзя, но вот контролировать уровень артериального давления можно. Причем не только с помощью лекарств, но и за счет правильного питания.
Соль
Она может быть вредна для людей, страдающих от высокого артериального давления, поэтому крайне важно, чтобы вы не ели ее много. В большинстве случаев трудно сократить потребление соли, так как она содержится практически во всем. Рекомендуется уменьшить потребление соли до 1 500 мг в день, чтобы улучшить давление. Один из способов уменьшить потребление соли — использовать травы и специи вместо нее.
Хлеб
Нормальная часть повседневного завтрака для большинства хлеб - не лучший вариант, когда речь идет о артериальном давлении. Знаете ли вы, что в одном ломтике хлеба содержится от 80 до 230 миллиграммов соли? А этот компонент вызывает задержку воды в организме и... скачок давления.
Приправы
Любите кетчуп? Оказывается, все эти соусы содержат много соли и могут повышать артериальное давление. Убедитесь, что вы прочитали ингредиенты, указанные на этикетке ваших любимых соусов. Попробуйте выбрать варианты с низким содержанием натрия.
Готовая пища
Каждая диета рекомендует людям избегать обработанных пищевых продуктов. Обработанные продукты с высоким содержанием химических веществ, вызывающие привыкание, которые обычно продаются в банках и упаковках. Настоящая причина, по которой нужно избегать эти продукты, заключается в том, что они содержат много натрия, калорий и добавленного сахара — все это вредно для вашего здоровья. Лучше избегать обработанных пищевых продуктов, если вы хотите контролировать уровень артериального давления.
Плавленый сыр
Хотя не все молочные продукты вредны для давления, следует избегать сыра. Исследование показало, что хотя потребление молочных продуктов не вызывает высокого артериального давления, плавленый сыр может повысить риск гипертонии.
Продукты с высоким содержанием жира
Очевидно, что не все жиры вредны для здоровья! Они являются строительными блоками клеток и хорошим источником энергии. Тем не менее, как правило, рекомендуется умеренно потреблять ненасыщенные жиры, такие как орехи, семена, рыба и авокадо, и избегать насыщенных жиров, таких как жареная пища, красное мясо, молочные продукты. Диета с высоким содержанием жиров напрямую повышает давление, а также риск развития других проблем, таких как высокий уровень холестерина и диабет второго типа. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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